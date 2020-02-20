Февраль 20th, 2020

Стала известна финальная дата, когда герцоги Сассекские окончательно сложат королевские полномочия

О своем желании отойти от королевских полномочий Меган Маркл и принц Гарри сообщили еще 8 января. Однако процесс оказался длительным и требовал немало решений от британской монаршей семьи. Уже с апреля супруги смогут официально отойти от полномочий старших членов семьи и начать свою мечту самостоятельную жизнь.

Как сообщает издание People, пара совсем скоро почувствует желанную свободу и полное отсутствие бремени общественной отвественности, которая преследует членов представителей королевской семьи. Еще 18 января королева Елизавета II одобрила намерение Меган Маркл и принца Гарри однако заверила, что правила вступят в силу только весной.

Так, пара последний раз выполнит свои обязанности в Лондоне уже 9 марта 2020. Вместе с другими представителями британских монархов Меган и Гарри посетят ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве. С 31 марта они официально отойдут от королевской семьи.

Как заверил представитель супругов, они будут активно проводить время как в Великобритании, так и в Америке. На Меган и Гарри сохраняется ответственность за фукнционування благотворительных фондов.

«Они будут продолжать тесно сотрудничать с организациями, патронами которых в Великобритании и странах Содружества в течение всего года. Они также будут проводить встречи в рамках своей работы по созданию новой некоммерческой организации», — обнародовал представитель пары.

Стоит отметить, что принц Гарри сохранит за собой звание капитана 3-го ранга Королевских ВВС Великобритании в течение года, однако в течение 12 месяцев его назначать на какие новые военные должности.