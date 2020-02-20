Февраль 20th, 2020

Сеть ресторанов Ольги Бузовой начинает закрываться

Телеведущая популярного проекта «Дом-2″ успешна не только на телевидении Последние годы Ольга Бузова активно развивается как певица и пробует себя в бизнесе. Однако выяснилось, что в последнее время дела у звезды “Дома-2” идут не очень успешно, а ее рестораны BuzFood постепенно начинают закрываться.

Известно, что Ольга Бузова вошла в число самых богатых звезд, которым еще не исполнилось 40 лет.

телеведущая

Тем не менее далеко не все проекты знаменитости обрели успех. Некоторые из ее начинаний не увенчались успехом и принесли убыток. Так, например, несколько кафе ведущей уже закрылись, а на дверях висят вывески, что помещения сдаются в аренду.

Хотя некоторое время назад в интервью Бузова заявляла, что планирует развивать свой ресторанный бизнес, а общепиты пришлось временно закрыть из-за технических неполадок.

Совсем недавно еще один ресторан ее сети быстрого питания также закрыл свои двери для посетителей.

Ключевая причина заключалась в том, что в заведении продавали алкоголь, которого, согласно документам, там не должно было быть. Из-за этого владелица была оштрафована на 100 000 тысяч рублей.

Сама Ольга Бузова не дает никаких комментариев на эту тему и продолжает развивать другие проекты.