Сегодня весь мир празднует День алкоголика

Сегодня во всем мире отмечают один из самых необычных праздников. 20 февраля-День людей победивших алкоголизм.
В этот же день отмечают и день граненого стакана, который, по сути, как раз и предназначался для распития спиртных наптков. Впервые этот праздник отметили в далекому 1943 году.
Далеко не всем известно, что производился первый граненый стакан в городе Гусь Хрустальный, а его изобретателем считается Вера Мухина.
По статистике ВОЗ,примерно половина населения нашей планеты регулярно употребляет алкоголь.
Leave a Reply