Февраль 20th, 2020

Сегодня весь мир празднует День алкоголика

Сегодня во всем мире отмечают один из самых необычных праздников. 20 февраля-День людей победивших алкоголизм.

В этот же день отмечают и день граненого стакана, который, по сути, как раз и предназначался для распития спиртных наптков. Впервые этот праздник отметили в далекому 1943 году.

Далеко не всем известно, что производился первый граненый стакан в городе Гусь Хрустальный, а его изобретателем считается Вера Мухина.



По статистике ВОЗ,примерно половина населения нашей планеты регулярно употребляет алкоголь.