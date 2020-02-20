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Сегодня весь мир празднует День алкоголика

алкогольСегодня во всем мире отмечают один из самых необычных праздников. 20 февраля-День людей победивших алкоголизм.

В этот же день отмечают и день граненого стакана, который, по сути, как раз и предназначался для распития спиртных наптков. Впервые этот праздник отметили в далекому 1943 году.

Далеко не всем известно, что производился первый граненый стакан в городе Гусь Хрустальный, а его изобретателем считается Вера Мухина.

По статистике ВОЗ,примерно половина населения нашей планеты регулярно употребляет алкоголь.

Tags: , , | Category: Мир, Новости ﻿
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