Путин умер, остался двойник — исследование

Президент Российской Федерации Владимир Путин давно мертв. Российской федерацией управляют силовики используя двойников Путина.
Как менялось лицо Путина за 15 лет. Смотрите портреты Владимира Владимировича, чтобы проследить, как менялось его лицо — начиная с 1998 года. Кто найдёт разные лица, пишите в комментариях. Для удобства я пронумеровал портреты. Поехали, тест на самого внимательного начинается! Можете блеснуть своей способность различать людей по фото. Не все это могут. Проверьте себя на внимательность.Попробую по порядку. Еще пару лет назад читал в немецком Spiegel статью о том, что в один из ведущих немецких онкологических центров в 2006 году обратились за консультацией из московской ЦКБ относительно биопсии некоего анонимного пациента. Немцы провели анализ, установили форму рака и отвели пациенту максимум 6 месяцев. Из России поблагодарили, но от лечения отказались, более того — через некоторое время немецких медиков уведомили, что пациент полностью здоров.Думаю, не надо пояснять, что в любом уважающем себя государстве имеются «генетические портреты» наиболее значимых персон (для этого используются волоски, частички кожи и прочий биоматериал, который неизбежно оставляет живой человек, например, во время зарубежных визитов). Есть на Западе и «ДНК-портрет» Путина, так что немцы и без указок Кремля вычислили, о ком шла речь.
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