Февраль 20th, 2020 Путин умер, остался двойник — исследование

Президент Российской Федерации Владимир Путин давно мертв. Российской федерацией управляют силовики используя двойников Путина.

Как менялось лицо Путина за 15 лет. Смотрите портреты Владимира Владимировича, чтобы проследить, как менялось его лицо — начиная с 1998 года. Кто найдёт разные лица, пишите в комментариях. Для удобства я пронумеровал портреты. Поехали, тест на самого внимательного начинается! Можете блеснуть своей способность различать людей по фото. Не все это могут. Проверьте себя на внимательность. Попробую по порядку. Еще пару лет назад читал в немецком Spiegel статью о том, что в один из ведущих немецких онкологических центров в 2006 году обратились за консультацией из московской ЦКБ относительно биопсии некоего анонимного пациента. Немцы провели анализ, установили форму рака и отвели пациенту максимум 6 месяцев. Из России поблагодарили, но от лечения отказались, более того — через некоторое время немецких медиков уведомили, что пациент полностью здоров.Думаю, не надо пояснять, что в любом уважающем себя государстве имеются «генетические портреты» наиболее значимых персон (для этого используются волоски, частички кожи и прочий биоматериал, который неизбежно оставляет живой человек, например, во время зарубежных визитов). Есть на Западе и «ДНК-портрет» Путина, так что немцы и без указок Кремля вычислили, о ком шла речь. И самое позднее к середине 2007 года пациент должен был умереть.Ну а теперь давайте посмотрим, как развиваются события дальше. С 2007 г. уходит в тень Людмила Путина — она более не участвует в приемах, зарубежных поездках. Внятных причин озвучено не было. В 2007 г. появляется удивительная идея отказа Путина от третьего срока в пользу Медведева. Якобы все это из-за Конституции, которая запрещает третий срок. Но, во-первых, на Конституцию у нас клали (например, она предписывает избирать губернаторов, а их с 2004 г. назначают), во-вторых, в Конституции написано не подряд три срока, а вообще три срока, т.е. нынешний срок «Путина» вообще-то антиконституционный.»Путин» уходит в тень, становясь премьером, безвылазно сидит в стране, выезжая разве что в СНГ и регионы России. Во внешности «Путина» происходят стремительные и необъяснимые перемены, которые сначала никак не комментируют, но когда не замечать их становится уже невозможно, подкидывается версия о неудачной пластике и ботоксе. «Путин» перестает узнавать старых знакомых (например, сослуживцев из КГБ), не понимает более без перевода немецкий язык, завязывает со спортом (например, с горными лыжами), часто говорит невпопад, путается в фактах собственной биографии, одновременно бывает в разных местах. К тому же выделяют несколько разных «Путиных», довольно сильно отличающихся друг от друга.Из всего этого я делаю вывод, что реальный Путин В.В. скорее всего либо умер, либо недееспособен в течение последних 5-6 лет.Первоначально планировался мягкий транзит власти к Медведеву, но тот проявил свою абсолютную некомпетентность, поэтому пришлось вновь реинкарнировать образ Пу, благо что свовременные технологии позволяют это сделать. Например, в 90-е ТВ показывало видео-отчеты о поездках и встречах ЕБН в то время, как он месяцами лежал под капельницей в больнице.Это объясняет и странности с разводом. Ведь на бывших вождей в России традиционно вешают всех собак, и чтобы обезопасить супругу от будущих неприятностей, ее загодя «развели» — теперь она и дети не имеют ничего общего с «Путиным».Господин Путин на виду широкой общественности находится с 1999-го года, хотя менее широкая общественность видела его и ранее – когда он работал в администрации господина Собчака. Поэтому в целом период видеоохвата ВВП (то есть наличия фотодокументов на этого человека) охватывает 20 лет почти. Имея же на руках фотографии человека за 20 лет обнаружить подмену не сильно сложно. На сайте, с фотографиями , изображены четыре совершенно различных человека. У них разная форма черепа (ширина глазных впадин, форма подбородка, форма скуловых костей) , у них разный объём мягких тканей и хрящей лица (крыльев носа, губ, щёк), у них разные границы волос (скальпа и бровей), у них разный цвет глаз, у них разное выражение взгляда. Что говорить просто про фотографии, когда на официальных сайтах правительства, фотографии явно разных людей: Хорошая вещь — интернет поисковик. По запросу «путин фото» можно получить 100500 фотографий. Вот Путин В.В. с Собчаком. Но сравнивать путина с Собчаком неинтересно. Гораздо любопытнее сравнивать путина с путиным. А если уровнять портреты по высоте и собрать парами для удобства, то и вовсе занимательнейшее зрелище: На последнем фото слева — В.В. Путин принимает президентскую присягу в 2000 году, справа — сейчас прослезится от результатов голосования в 2012-м. А вы: «Россия без Путина», «Россия без Путина». Да глядя на такие парные фото, первая мысль — «Царь-то не настоящий!». Можно сколь угодно долго спорить о форме ушей, размышлять о свойствах ботокса и эффектах гормональной терапии. Но что-то мне подсказывает, что Пелевин в своем «Дженерейшен П» не так уж был не прав и СМИ способны нам внушить, что угодно; есть президент, нет президента, какая нафиг разница — главно есть картинка. Причем так же как и у Пелевина вопрос, кто дает заказ СМИ — открыт. Давно нет и членов его семьи. А картинки-таки занятные. Биография ПутинаОфициальные фото Путина раньше 2003 года фотографий нет Как менялось лицо Путина за 15 лет

На фото и видеоматериалах, предоставляемых официальным Кремлём после 2000-го года запечатлены как минимум четверо человек, каждый из которых в той или иной степени похож на Владимира Путина. Как максимум (и оно скорее всего) существует вообще шестеро совершенно разных людей, которых выдают за Путина.ВЛАДИМИР ПУТИН УМЕР. СТРАНОЙ УПРАВЛЯЕТ ДВОЙНИК. Путин подарил Трампу футбольный мяч с чипом, отслеживающим перемещения

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