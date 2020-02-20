Февраль 20th, 2020

Помимо Китая в мире насчитывается более тысячи человек, которые заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом Covid-9 составило 1,149 человек, что на 137 за минувший день, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, увеличилось вдвое число жертв коронавируса — с 5 до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному — во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных (более 700) выявлено на территории Японии, из них более 600 приходятся на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщило агентство «Ренхап», в Южной Корее утром в четверг выявлен 31 новый случай заражения, общее число больных достигло 82 человек.

В Сингапуре насчитывается 84 больных, в Гонконге — 65, в Таиланде — 35, на Тайване — 24, в Малайзии — 22, Германии — 16, Австралии и США — по 15, во Франции — 12, в Макао — 10, менее 10 случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению предупредил, что новый коронавирус «может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп».

Он не сказал, достигла ли нынешняя эпидемия своего пика, отметив, что необходимо продолжать принимать меры по предупреждению распространения инфекции.