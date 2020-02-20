Огромное трехметровое существо посеяло панику возле аэропорта

В английском графстве Норт-Линкольншир трехметровое существо посеяло панику вблизи аэропорта Хамберсайд. Об этом сообщает газета The Hull Daily Mail.

Соведущий подкаста Царство Сверхъестественного (Realm of the Supernatural) МакФинч, рассказал, что видел неопознанное мистическое существо, которое было «темнее ночи», на трассе возле аэропорта Хамберсайд. Позже его заметила пожилая пара. «Сначала он решил, что это призрак», — пояснил автор подкаста Ли Солвей.

На следующий день МакФинч нашел в том месте, где видел загадочное существо, ноги оленя. «Фотография получилась смазанная, потому что она была сделана из машины. Ему было страшно выходить из салона, — рассказывает Солвей. — Некоторые утверждают, что это проделки браконьеров. Да, возможно, но зачем им останавливаться на трассе и забивать свою добычу?»

МакФинч и Солвей предстанут на конференции Research and Witness Convention, которая пройдет с 28 февраля по 1 марта. На ней они выслушают рассказы других очевидцев и попытаются разобраться в произошедшем.