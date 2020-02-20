Найден самый старый кратер от метеорита на Земле — 2,2 миллиарда лет!

Точный возраст Яррабуббы смогли установить исследователи из Университета Кертина и Имперского колледжа Лондона. Результаты их работы опубликованы в Nature Communications.

Таким образом, ударный кратер между городами Сандстоун и Микатарра на западе Австралии на 200 миллионов лет старше любого подобного места, известного на Земле, говорят ученые.

Ученые давно подозревали, что Яррабубба намного древнее, чем предполагалось. Но датировать древние кратеры нелегко: эти места, как правило, плохо сохраняются из-за эрозии, землетрясений и других тектонических событий.

Исследователи искали следы ударной перекристаллизации — изменения структуры материалов, таких как циркон и монацит. С помощью метода SHRIMP-датирования они смогли обнаружить микроскопические зерна, измерить соотношение в них изотопов урана и так определить возраст кратера.

Время падения метеорита совпадает с началом завершения на планете периода глобального оледенения, когда вся Земля была покрыта ледяной коркой и напоминала снежок. Мощный удар, создавший кратер диаметром около 70 км, мог отправить в атмосферу огромное количество испарившегося льда и тем самым изменить климат планеты.