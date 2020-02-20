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На судне Dimond Princess зафиксированы первые смерти от коронавируса

коронавирусНа круизном лайнере умерли пассажиры ,заразившиеся короновирусом. Это мужчина и женщина. Обоим было больше 80-и лет.

Об этом журналистам сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В момент ухудшения их состояния,больные были срочно госпитализированы. Но,к сожалению,врачам не удалось их спасти.

9 февраля установили 70 случаев заражения на лайнере, позже сообщили еще о шестерых лицах, которых госпитализировали из-за болезни на коронавирус, в частности украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.


Tags: , , | Category: Мир, Новости ﻿
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