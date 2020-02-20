Меган Фокс сыграет главную роль в хорроре «До самой смерти»

Актриса Меган Фокс, известная ролями в таких лентах как «Трансформеры» и «Тело Дженнифер» сыграет главную роль в хоррор-триллере «До самой смерти» (Till Death).
Как сообщает Screenrant, производством фильма занимается компания Millenium Media, которая нашла сценарий в Blood List — перечень неснятых проектов, за которые проголосовали профессионалы из киноиндустрии.
По сюжету, героиня Фокс — Эмма — оказывается прикованной наручниками к мертвому мужчине. В такой ситуации она попала из-за мести. Более того, ей придется справиться с двумя наемниками, которые собираются завершить начатое.
Leave a Reply