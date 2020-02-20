Мадонна устроила странную вечеринку с новым бойфрендом

61-летняя Мадонна принимает поздравления с очередным профессиональным достижением. Ее песня I Don’t Search I Find заняла первую строчку чарта Billboard Dance Club Songs, сделав ее первым исполнителем, чьи песни возглавляли хит-листы Billboard 50 раз. Поп-звезда решила отметить это событие с друзьями в Лондоне.

Мадонна опубликовала в инстаграме видео с вечеринки. Она разрезала торт и танцевала в толпе приятелей, среди которых был и 25-летний танцор Ахламалик Уильямс. Если верить последним новостям о певице, то ее связывают с ним романтические отношения.

Ахламалик Уильямс и Мадонна

Звезда пока не давала никаких комментариев о переменах в личной жизни. А вот ее подруга, актриса Деби Мейзар, назвала Мадонну и Уильямса парой.

На видео с вечеринки певица танцует с тростью в руке. Ранее звезда шоу-бизнеса говорила о травмах, полученных во время тура в поддержку своего 14-го студийного альбома Madame X.

Видео из инстаграма Мадонны