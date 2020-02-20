Февраль 20th, 2020

Мадонна обескуражила фанатов поцелуем со своим молодым бойфрендом

Популярная певица Мадонна, которая закрутила роман с танцовщиком, который младше ее на 35 лет, не скрывает своих чувств.

Так, на шумной вечеринке по случаю завершения гастролей в Лондоне, 61-летняя звезда страстно целовалась со своим 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом.

Снимки и видео с празднования поп-дива разместила в своем фотоблог.

«Спасибо, Лондон … Вы были фантастичны. Не могла бы сделать это без поддержки всех моих близких», — призналась Мадонна.

Впрочем, мнения фанов о поцелуях влюбленных разделились. «Мадонна целуется с мальчиком-игрушкой», «Имеете замечательный вид! Выходи за него замуж», «Это уже слишком», «Вы замечательные», «Ваш любимый младший даже меня» — писали пользователи в комментариях.