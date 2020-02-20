Как выглядят папы в отпуске по уходу за ребенком

Папа, который остается наедине с младенцем, — это самая щедрая тема для шуток и юмористических рассказов. На самом деле все эти несуразные истории о неуклюжих отцах, которые «варят детей» и «купают борщ», давно в прошлом. Сейчас некоторые ловкие папашки справляются с грудничками в сто раз лучше, чем мамы, которые с головой погружаются в карьеру и в мечты о самореализации.



Шведский фотограф Йохан Бавман встретился лицом к лицу с отцами, которых совершенно не пугает перспектива остаться один на один с новорожденным ребенком.







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Отпуск по уходу за ребенком в Швеции — это настоящее счастье для родителей. Государство отправляет шведов смотреть за своими чадами на целых 480 дней. Разумеется, при этом им выплачивается ежемесячное пособие. Согласно законодательству, каждый родитель должен провести с ребенком минимум 60 дней, остальное время мамы и папы делят между собой самостоятельно. Сейчас минимальную родительскую «смену» хотят увеличить еще на 30 дней.

Луи Кулау, художник, 28 лет. Находится в отпуске по уходу за ребенком 1 год.

Луи с сыном Эллиотом.

Фредерик Йансон, 34, инженер.

Цель такого четкого распределения — достижение максимального уровня гендерного равноправия в стране. Чем честнее родители делят между собой положенные 480 дней, тем выше для семьи финансовые бонусы на время вынужденного отпуска. Несмотря на щедрое пособие, немногие отцы стремятся использовать все свои 60 дней. Из всех семей только 14% решили поделить отпуск поровну.

Фотопроект «Шведские папы» фотографа Йохана Бавмана рассказывает о папах-героях, которые проводят наедине со своими отпрысками не менее 6 месяцев.

Урбан Норд, 32 года. В отпуске — 10 месяцев.

Гьоран Севелин, 27, студент. Взял академический отпуск, чтобы ухаживать за своей дочерью Лив.

Йохан Экенгард, 38 лет. Они с женой всегда делят отпуск по уходу за детьми поровну.

Ола Ларссон, 41 год. Взял отпуск на 8 месяцев и отлично проводит время со своим сыном Густавом.

Альфред Нерхаген, 38 лет. По профессии — ландшафтный дизайнер. С каждым из своих детей находился в отпуске по 9 месяцев.

Фредерик Апельберг, 33 года. Присматривает за дочкой Мэйкен уже 9 месяцев.

Мартин Гагнер, 35 лет. Сейчас в отпуске по уходу за сыном Вольдемаром.

Самад Кохиголтапех, 32 года. Сначала они с женой взяли совместный отпуск на 4 месяца, чтобы присматривать за новорожденными двойняшками. Теперь Самад «работает» родителем в одиночку.

Йонас Йарл, 38 лет, учитель.

Андреас Бергстрем, 39 лет. В отпуске по уходу за детьми Андреас находится уже больше года. Сначала он присматривал за новорожденным Эллиотом, теперь за его младшим братом — Сэмом.

Нилс Йарлсбо, 33 года, дизайнер.

Уффе Йонссон, 41 год, телохранитель. Присматривает за дочкой Лилли уже целый год.

Петер Вестерлунд, 27 лет.

Джон Валлин, 33 года, и его дети: Инес и Йоханнес.

Сача ав Веттрштедт, 33 года. Отпуск по уходу за ребенком они с женой поделили поровну.