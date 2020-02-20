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Грузия заявила о кибератаках российских военных

© СС0 Public Domain

В Грузии возложили на Россию ответственность за кибератаки на правительственные и коммерческие сайты 28 октября прошлого года.

Как заявил грузинский МИД, атаки координировало Главное управление Генштаба ВС РФ.

Отмечается, что целью хакеров были сайты администрации президента, судебной системы, муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ.

Представитель МИД Владимир Константиниди заявил, что действия РФ были направлены «на подрыв национальной безопасности Грузии».

«Кибератака была нацелена на национальную безопасность Грузии и имела целью нанести ущерб гражданам Грузии и правительственным структурам», — гласит сообщение МИД.

Кроме того, действия хакеров парализовали работу многих организаций и вызвали тревогу общественности.

Эти выводы помогло сделать расследование Тбилиси в сотрудничестве с международными партнерами.

Category: Новости, Россия ﻿
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