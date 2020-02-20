Февраль 20th, 2020

Фронтмен Rammstein Линдеманн выпустил порно-клип. В нем снялись актрисы из России

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн выпустил порнографический клип с участием российских девушек. Клип на песню под названием «Till the End», которую Линдеманн записал для своего нового проекта Na Chui, был выпущен 14 февраля. В нем группа девушек занимается сексом друг с другом и с Линдеманном — из-за содержания ролик не появился в официальных аккаунтах певца в соцсетях и был выложен на одном из порносайтов. Это уже второй клип Линдеманна с порнографическими сценами за короткое время — 5 февраля он презентовал похожее видео на песню «Platz Eins»: версия ролика, где гениталии актеров были скрыты с помощью черных плашек, была опубликована на ютьюб-канале Линдеманна.

Пользователи «Двача» раскрыли личности некоторых из девушек. После этого их начали травить в соцсетях. 18 февраля на «Дваче» появился список страниц актрис в инстаграме и во «ВКонтакте» — к некоторым были приложены описания сцен, в которых они участвовали. Участники сообщества также выяснили, что само видео снималось в Санкт-Петербурге. После этого девушки начали получать сотни сообщений с оскорблениями и угрозами — примеры скриншотов опубликовал паблик «Лентач». Сейчас большинство актрис удалили или закрыли свои странички в соцсетях.

К травле подключился основатель . В СМИ появлялась информация, что Владислав Поздняков на закрытых ресурсах призывал к прямой расправе над актрисами. Сам он позже заявил, что с его стороны «не было публичных призывов к травле, по крайней мере, на закрытых площадках», и признал, что в личных сообщениях угрожал как минимум одной из девушек — он обещал ее «морально уничтожить» с помощью своих «широких и объемных ресурсов».

Актрисы опасаются за свою безопасность. «Фонтанка» поговорила с одной из актрис — та рассказала, что в общей сложности угрозы получают около 20 девушек. Собеседница издания, подчеркнувшая, что не снималась в порнографических сценах, а лишь «на пару секунд» появилась в клипе «Platz Eins», также рассказала, что угрозы поступают даже тем, кто вообще не участвовал в съемках, а просто размещал на своих страничках фотографии с Линдеманном, сделанные во время его поездки в Петербург. При этом девушка подчеркнула, что не видит смысла обращаться в полицию, так как «пока не произойдет нападение, не будет каких-то физических действий, полиция ничего не сделает», и поэтому в целях безопасности она «просто не выходит из дома».

Роскомнадзор пока не комментирует ситуацию. «Медуза» направила в ведомство запрос с просьбой пояснить, проверял ли Роскомнадзор сообщения с именами и ссылками на соцсети актрис на предмет разглашения персональных данных и иных нарушений. На момент публикации материала ответа от ведомства не поступило.