Февраль 20th, 2020

Фанаты увидели фото актрисы из «Спасателей Малибу» и отказались верить глазам

появились снимки актрисы Ясмин Блит, сыгравшей одну из главных ролей в культовом сериале «Спасатели Малибу». Однако поклонники картины не смогли поверить, что фотограф снял именно Блит, ведь узнать её теперь практически невозможно, и кажется, спастись от времени никому не дано.

Ясмин Блит, американская фотомодель и актриса, начала свою карьеру довольно рано. Родившись в 1968 году, она уже в десятимесячном возрасте снялась в рекламе детского шампуня для компании Johnson&Johnson — так началась её модельная карьера, пишет PageSix

В качестве актрисы девушка дебютировала в 1980 году в фильме «Эй, детка!». Первый успех ей принесли сериалы «Надежда Райана», который транслировался с 1985-1989-е годы, и «Однажды, чтобы жить» с 1991-го по 1993-й. Однако всемирную известность она получила во время съёмок в культовом сериале Baywatch («Спасатели Малибу») — он выходил с 1989 года, но Ясмин присоединилась к команде лишь в 1993 году.

Сериал был одним из самых успешных в своё время и подарил миру таких знаменитостей, как Памела Андерсон и Дэвид Хассельхофф. Блит снималась в «Спасателях» до 1997 года (сериал продлился до 2001-ого уже без неё) и перешла в набирающий популярность сериал «Мосты Нэша», где снималась до 2001 года.

Ясмин начала встречаться со звездой сериала «Джамп стрит, 21» Ричардом Грико и, как говорила позже сама, под его влиянием пристрастилась к запрещённым веществам. В 2000 году из-за этого она попала в реабилитационную клинику Promises, расположенную, по иронии судьбы, в Малибу. В реабилитационном центре она познакомилась со своим будущим мужем Полом Серрито, владельцем стриптиз-клуба.

А уже в 2001-ом полиция задержала её за рулём автомобиля в наркотическом опьянении. Девушку приговорили к двум годам условно. Позже актриса рассказывала, что из-за пристрастия к кокаину однажды не спала пять суток и упала без сознания прямо на фотосессии.

Сознательная попытка отказаться от наркотиков — теперь часть моей жизни, — говорила тогда Блит.

В том же 2003-ем году Ясмин в последний раз появилась на публике, вновь её люди увидели лишь в 2015-ом, и уже тогда удивились изменениям, которые начали с ней происходить. И вот, спустя ещё пять лет, 15 февраля 2020 года, папарацци увидели бывшую актрису в Южной Калифорнии, когда та выгуливала собаку. Фотограф успел сделать пару снимков.

За годы затворничества Ясмин ощутимо прибавила в весе, а возрастные изменения стали настолько заметны, что в 51-летней Блит уже практически невозможно узнать ту девушку, которая полюбилась зрителям по всему миру в 1993-1997 годах.

И многие поклонники актрисы были шокированы тем, как она сейчас выглядит.