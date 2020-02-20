Фанаты увидели фото актрисы из «Спасателей Малибу» и отказались верить глазам

появились снимки актрисы Ясмин Блит, сыгравшей одну из главных ролей в культовом сериале «Спасатели Малибу». Однако поклонники картины не смогли поверить, что фотограф снял именно Блит, ведь узнать её теперь практически невозможно, и кажется, спастись от времени никому не дано.
В качестве актрисы девушка дебютировала в 1980 году в фильме «Эй, детка!». Первый успех ей принесли сериалы «Надежда Райана», который транслировался с 1985-1989-е годы, и «Однажды, чтобы жить» с 1991-го по 1993-й. Однако всемирную известность она получила во время съёмок в культовом сериале Baywatch («Спасатели Малибу») — он выходил с 1989 года, но Ясмин присоединилась к команде лишь в 1993 году.
Сериал был одним из самых успешных в своё время и подарил миру таких знаменитостей, как Памела Андерсон и Дэвид Хассельхофф. Блит снималась в «Спасателях» до 1997 года (сериал продлился до 2001-ого уже без неё) и перешла в набирающий популярность сериал «Мосты Нэша», где снималась до 2001 года.
А уже в 2001-ом полиция задержала её за рулём автомобиля в наркотическом опьянении. Девушку приговорили к двум годам условно. Позже актриса рассказывала, что из-за пристрастия к кокаину однажды не спала пять суток и упала без сознания прямо на фотосессии.
Сознательная попытка отказаться от наркотиков — теперь часть моей жизни, — говорила тогда Блит.
В том же 2003-ем году Ясмин в последний раз появилась на публике, вновь её люди увидели лишь в 2015-ом, и уже тогда удивились изменениям, которые начали с ней происходить. И вот, спустя ещё пять лет, 15 февраля 2020 года, папарацци увидели бывшую актрису в Южной Калифорнии, когда та выгуливала собаку. Фотограф успел сделать пару снимков.
За годы затворничества Ясмин ощутимо прибавила в весе, а возрастные изменения стали настолько заметны, что в 51-летней Блит уже практически невозможно узнать ту девушку, которая полюбилась зрителям по всему миру в 1993-1997 годах.
И многие поклонники актрисы были шокированы тем, как она сейчас выглядит.
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