Facebook обвинили в утаивании девяти миллиардов долларов от налоговой

Налоговое управление США (IRS) обвинило Facebook в утаивании девяти миллиардов долларов налогов. Ведомство требует через суд взыскать сумму с социальной сети, пишет Reuters.

Слушания начались 18 февраля в суде Сан-Франциско. Ожидается, что процесс затянется на три-четыре недели.

Претензии американской налоговой службы касаются передачи в 2010 году головной компанией Faceboo кое подразделение платит американскому роялти за использование торговой марки, доступ к пользователям и технологиям. С 2010 по 2016 год «дочка» заплатила головной компании Facebook более 14 миллиардов долларов. В Налоговом управлении США утверждают, что эта сумма занижена, пишет The Verge.

Между тем в Facebook заявили, что якобы заниженная оценка интеллектуальной собственности в 2010 году была связана с рисками из-за международной экспансии, начавшейся до IPO (первая публичная продажа акций).