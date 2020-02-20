Февраль 20th, 2020

«Ежик Соник» возглавил американский прокат

Экранизация видеоигры про ежика Соника продемонстрировала на удивление отличные результаты в домашнем прокате по итогам премьерного уикенда.

Как сообщает Deadline, семейная комедия с Джимом Керри, основанная на игровой франшизе компании Sega, заработала на старте 57 миллионов долларов на территории Америки. Это наилучший результат среди всех экранизаций видеоигр. Ранее рекорд принадлежал «Детективу Пикачу», собравшему 54,3 миллиона.

Отметим, что и отзывы от критиков фильм получил весьма неплохие. Рецензенты сочли картину смешным и динамичным развлечением для всей семьи с уместным возвращением Керри к приемам и гримасам, на которых была выстроена его карьера комика.

На второй строке разместился дисишный кинокомикс «Хищные птицы и потрясающая эмансипация Харли Квинн», в разгар проката сменивший название на «Харли Квинн: Хищные птицы» и добавивший в копилку 17 миллионов долларов.