ЕС намерен продлить санкции против граждан России

Санкции против РФ стали одной из тем обсуждения на экстренном саммите глав ЕС в Брюсселе.

По данным источника в одной из делегаций, лидеры государств и премьер-министры приняли решение продлить индивидуальные меры против россиян.

Ожидается, что 15 марта будут продлены еще на полгода санкции, введенные на фоне присоединения Крыма к России и военного конфликта в Донбассе.

«Совет ЕС, как ожидается, в марте продлит на следующие шесть месяцев ограничительные меры в отношении российских граждан», — сказал он.

Официально о решении будет объявлено на одном из заседаний ЕС в течение двух недель.

Напомним, под санкциями находится 171 россиянин и гражданин Украины, в том числе руководство террористических ДНР и ЛНР.