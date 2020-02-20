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Элайджа Вуд стал отцом

вуд39-летний Элайджа Вуд, который известен своей ролью Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», стал отцом.

Первенца актеру родила его девушка — 39-летняя Метте-Мари Конгсвед. Пара познакомилась во время работы над совместным фильмом около трех лет назад. И для Метте-Мари, и для Вуда это первый ребенок.

Актер давно был готов к детям, а как только узнал о беременности подруги — тут же бросил курить.
Напомним, кольцо на пальце Метте-Мари Конгсвед заметили прошлым летом. Свадьба еще не было (по крайней мере, фотографий и информации о браке счастливых родителей мы не нашли).

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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