Февраль 20th, 2020

Элайджа Вуд стал отцом

39-летний Элайджа Вуд, который известен своей ролью Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», стал отцом.

Первенца актеру родила его девушка — 39-летняя Метте-Мари Конгсвед. Пара познакомилась во время работы над совместным фильмом около трех лет назад. И для Метте-Мари, и для Вуда это первый ребенок.

Актер давно был готов к детям, а как только узнал о беременности подруги — тут же бросил курить.

Напомним, кольцо на пальце Метте-Мари Конгсвед заметили прошлым летом. Свадьба еще не было (по крайней мере, фотографий и информации о браке счастливых родителей мы не нашли).