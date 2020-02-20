Единственная красавица в семье Кардашьян снялась топлес

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась топлес для обложки журнала Garage. Такая информация появилась в Instagram-аккаунте издания в среду, 19 февраля.

На фото 24-летняя Дженнер позирует без одежды и прикрывает грудь руками. Нижняя часть ее тела не видна за белым полотном, на фоне которого проводилась фотосессия.

Автором идеи стал художник Маурицио Каттелан (Maurizio Cattelan), который прославился после того, как выставил обычный банан из продуктового магазина на художественной ярмарке Art Basel в качестве произведение искусства. «Неуравновешенная Кендалл», — гласит описание к посту в аккаунте Garage.

Съемку провел фотограф Кэмпбелл Эдди (Campbell Addy), стилистом выступила фэшн-директор журнала Габриэлла Карефа-Джонсон (Gabriella Karefa-Johnson).