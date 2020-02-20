Февраль 20th, 2020

Джиджи Хадид призналась , что ей часто отказывали в работе из-за фигуры

В свои 24 года американка является одной из знаменитых моделей современности. Десятки дизайнеров хотят, чтобы именно Джиджи Хадид представила их наряды на подиуме. Однако в начале своей потрясающей карьеры она неоднократно сталкивалась с отказами модельеров из-за своих параметров.

Эксклюзивно для издания i-D Джиджи Хадид рассказала, какие трудности ей удалось побороть в начале своей модельной карьеры. Именитой красавице приходилось слышать отказ модельеров и кастинг-директоров, сетовали на ее слишком спортивную и рельефную фигуру.

До прихода в модную индустрию Джиджи всецело отдавалась профессиональному спорту. Она занималась верховой ездой и была капитаном волейбольной команды. До переезда в Нью-Йорк она мечтала о спортивной карьере. Несмотря на то, что девушка снималась для многочисленных кампаний и обложек глянца, все модельные критики уверяли, что именно фигура не позволит ей блистать на самых престижных мировых подиумах. Первым культовым дизайнером, поверил в модельные способности Джиджи стал легендарный Жан-Поль Готье, который на протяжении 50 лет диктовал мировые тренды. Она впервые дефилировала в его коллекции весна-лето в Париже 2015 года.

«Жан-Поль Готье не пытался одеть меня в вещи, которые бы максимально скрыли мое тело и его рельефные изгибы. Ранее другие дизайнеры уже приглашали меня участвовать в своих шоу, однако всегда пытались подобрать для меня образ, который закрыл бы мое тело. Только Готье хотел, чтобы я по-настоящему сияла на подиуме», — вспомнила манекенщица.

Она отметила, что Жан-Поль Готье обращал внимание на личность, которая собственной энергетикой сможет передать месседж его нарядов. Среди тех, кто выходил на подиум в его коллекции немало моделей, параметры которых далеки от совершенства.

Сама же модель, которая сейчас неутомимо позирует перед объективами самых престижных фотографов, заверила, что пытается найти баланс между работой и личной жизнью. Она обожает проводить время вместе с друзьями или в одиночестве на природе, наполняясь энергией для плодотворной модельной карьеры. Однако Джиджи признается, что с возрастом задумывается о создании крепкой семьи, которая, возможно, займет главное место в ее жизни: «Я взрослею и задумываюсь, что когда-нибудь создам семью. Не знаю, останусь ли я в модельном бизнесе в таком случае. Я люблю свою работу, и она делает меня счастливой «.