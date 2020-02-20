Февраль 20th, 2020

Друзья Гейден Паннетьери обеспокоены ее состоянием после избиения бойфрендом

Брайан Гикерсон вдруг напал на голливудскую актрису в День влюбленных. За домашнее насилие он попал за решетку. Однако близкое окружение Хейден Панеттьери не на шутку обеспокоено ее безопасностью, ведь такой союз может закончиться для девушки трагически.

Друзья и родные американской актрисы уверены, что арест ее бойфренда Брайана Гикерсона никак не обезопасит девушку от повторных приступов агрессивного избранника. Он повлиял на ее отношения с родными и близкими, ведь Гейден, ослепленная любовью, не может отпустить обидчика. Как сообщает издание Us Weekly, жизнь Хейден Панеттьери совершенно изменилась после того, как она начала романтические отношения с риелтором и актером Брайаном Гикерсоном осенью 2018 года.

«Гейден в опасности с Брайаном. Добавьте к этому проблемы со здоровьем из-за злоупотребления алкоголем и трагической потери не избежать, если она продолжит отношения с ним», — рассказали друзья актрисы.

Напомним, что 14 февраля в частном доме в Калифорнии между парой разгорелся конфликт. Брайан Гикерсон напал на любимую, оставив на ее теле немало ударов. Правоохранители зафиксировали побои и арестовали молодого за домашнее насилие.

Однако близкие актрисы обеспокоены тем, что даже повторная физическая агрессия не в силах изменить отношение Хейден Панеттьери к своему избраннику: «Не вините жертву. Она печально влюбилась в мужчину, который бьет женщин. Он жесток, но невероятно обаятельный. Вряд ли этого будет достаточно, чтобы Гейден навсегда порвала с ним «.