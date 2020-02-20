Февраль 20th, 2020

Быдло-кварталовцы и нардеп — друг Зеленского устроили дебош в центре Лондона

16 февраля к концертному залу в Лондоне, где проходил концерт 95-го квартала, с мирным протестом вышли украинские активисты. Целью протеста было выразить несогласие с антиукраинскими выступлениями шоу-группы и процессами, происходящими в стране.



По их мнению шоу-бизнес должен оставаться вне политики и назначение людей, которые связаны с Кварталом 95 и Владимиром Зеленским, на государственные должности является коррумпированной практикой.



К активистам вышли народный депутат от фракции «Слуга народа» и экс-продюсер компании «Квартал-концерт» Максим Ткаченко и Мика Фаталов, один из участников 95 квартала. Они вели себя откровенно агрессивно и требовали от активистов уйти.



Активисты пытались объяснить, что имеют право выразить несогласие и имеют право на мирный протест, поскольку живут в демократической стране, и такой же хотят видеть Украину. Разговор завершился угрозами от Максима Ткаченко, что активистов найдут, и они сами посмотрят как они будут говорить тогда. Он также сорвал плакаты, которые были до того наклеены активистами.