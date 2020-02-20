Февраль 20th, 2020

Боевой «самолет будущего» Европы взлетит в 2026 году

Подписанный в четверг, 20 февраля, контракт на строительство первого прототипа обойдется в 150 млн. евро.

Франко-германский проект создания многоцелевого самолета фронтовой авиации с рабочим названием Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) был утвержден в 2017 году, позднее к нему присоединилась Испания. В этот проект, помимо самолета, входит создание европейских дронов и системы совместного оперативного командования «Air Combat Cloud».

По планам, к 2040 году новый европейский самолет должен заменить французские Rafale и европейские Eurofighter, находящиеся на вооружении в некоторых странах ЕС. А прототип должен совершить свой первый полет уже в 2026 году.

В проекте участвуют компании Airbus, Dassault Aviation, а также Safran, MTU Aeor Engines, MBDA и Thales SA. До 2026 года страны планируют инвестировать в проект до 4 млрд. евро. А общая его стоимость оценивается в сумму до 50 млрд. евро. Руководство проектом осуществляет Франция.

На церемонии подписания соглашения присутствовали министры обороны Франции и Германии, Флоранс Парли и Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также госсекретарь Испании по вопросам обороны Анхель Оливарес Рамирес.