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Ани Лорак публикует загадочные снимки.

лоракИзвестная украинская исполнительница,которая уже несколько лет проживает в России,постоянно радует своих поклонников новыми снимками.

На своей странице в Инстаграм она делиться не только кадрами из рабочих сьемок,но и историями из своей личной жизни.

Много раз уже фанаты отмечали,что 40-летняя Ани выглядит гораздо лучше своих сверстниц,не прибегая при этом к помощи пластической хирургии и не искажая своего лица.

Снимки ,которые Лорак опубликовала,очередное тому доказательство. На них артистка одета в темную куртку и очки,но и это не помешало разглядеть ее цветущий вид. Интриги фото добавляет присутствие неизвестного молодого человека,который прикрыл лицо бейсболкой.

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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