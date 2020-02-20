Февраль 20th, 2020

Ани Лорак публикует загадочные снимки.

Известная украинская исполнительница,которая уже несколько лет проживает в России,постоянно радует своих поклонников новыми снимками.

На своей странице в Инстаграм она делиться не только кадрами из рабочих сьемок,но и историями из своей личной жизни.

Много раз уже фанаты отмечали,что 40-летняя Ани выглядит гораздо лучше своих сверстниц,не прибегая при этом к помощи пластической хирургии и не искажая своего лица.

Снимки ,которые Лорак опубликовала,очередное тому доказательство. На них артистка одета в темную куртку и очки,но и это не помешало разглядеть ее цветущий вид. Интриги фото добавляет присутствие неизвестного молодого человека,который прикрыл лицо бейсболкой.