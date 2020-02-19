Февраль 19th, 2020

Звезда «Секса в большом городе» Крис Нот стал отцом во второй раз в 65 лет

65-летний актер Крис Нот и его 37-летняя жена Тара Уилсон снова стали родителями: у супругов родился сын. Счастливый отец поделился радостной новостью с поклонниками в инстаграме, опубликовав первое фото малыша:

Наш второй сын спустился к нам с Небес. Это Китс. Прекрасное пленяет навсегда,



— процитировал актер поэта Джона Китса, в честь которого, видимо, новорожденный малыш и был назван.

Сын Криса Нота и Тары Уилсон

В комментариях актера и его супругу поздравляют многочисленные поклонники и друзья. В их числе оказалась и Кристин Дэвис, коллега Криса по сериалу «Секс в большом городе», с которым до сих пор ассоциируют актера:

О боже! Он прекрасен и идеален! Поздравляю вас!

Крис Нот и Тара Уилсон познакомились в 2002 году — актер в то время еще снимался в «Сексе в большом городе» и был на пике популярности благодаря роли Мистера Бига — мужчины мечты Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. Знаменательная встреча будущих супругов состоялась в нью-йоркском баре, где Тара тогда работала официанткой.

Тара Уилсон и Крис Нот

На момент знакомства Крису было 47 лет, а Таре — всего 19, однако несмотря на столь большую разницу в возрасте — 27 лет, — отношения развивались стремительно, и влюбленные, в отличие от других звезд в похожей ситуации, смогли построить крепкую семью: в 2012 году пара сыграла свадьбу. За четыре года до этого на свет появился их первый ребенок — сын Орион, сейчас ему 12 лет.

Крис Нот с сыном Орионом

Тара Уилсон с сыном Орионом

Крис Нот с сыном Орионом