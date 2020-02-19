Февраль 19th, 2020 Японские пенсионеры стремятся попасть в тюрьму

Японские пенсионеры стремятся попасть в тюрьму, потому что там бесплатно кормят 3 раза в день, а на свободе не хватает пенсии даже на еду.



В Японии за последние 20 лет наблюдается резкий рост числа мелких преступлений, совершаемых пожилыми людьми. Корреспондент Би-би-си Эд Батлер решил выяснить, почему так происходит.



В реабилитационном центре для освобожденных из тюрьмы заключенных в Хиросиме 69-летний Тосио Таката рассказывает мне, что в тюрьму его привела нищета. Ему просто не на что было жить, а тюрьма, где бесплатно кормят, стала для него выходом.



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«Я вышел на пенсию, и у меня кончились деньги. В голову пришла мысль: а что, если попасть в тюрьму, ведь там можно жить бесплатно», — рассказывает он.



«Поэтому я взял велосипед и приехал на нем в полицейский участок, где заявил, что я его украл». План сработал. Это было первым правонарушением в жизни Тосио (ему тогда было 62 года), но японский суд относится даже к мелким к кражам серьезно, поэтому он получил год тюрьмы.



Тосио не похож на преступника-рецидивиста. Это худой невысокий старик с улыбкой на лице. Никогда не скажешь, что он способен на серьезное правонарушение, например, на грабеж. Но именно это он сделал вскоре после выхода из тюрьмы.



«Я отправился в парк и стал приставать к женщинам, показывая им нож и требуя денег. Я не собирался никому причинять вреда. Я просто рассчитывал, что кто-то из них вызовет полицию. Так и произошло», — рассказывает он.



Из последних восьми лет Тосио провел в тюрьме четыре. Я спросил его, нравится ли ему в тюрьме, и он рассказал мне о финансовых преимуществах жизни заключенного — например, он даже в тюрьме продолжает получать пенсию.



«Не то что мне там нравится, но денег за проживание с меня не берут, а пенсию продолжают платить, — говорит он. — Когда я выхожу на волю, у меня есть сбережения. Так что не все так плохо».



История Тосио типична для общей картины преступности в Японии. В целом Япония является чрезвычайно законопослушной страной, но при этом именно в возрастной группе старше 65 лет отмечается резкий рост числа правонарушений.



В 1997 году лишь одно из 20 преступлений совершалось пожилыми людьми, но спустя 20 лет каждое пятое преступление совершают люди старше 65 лет. Они составляют более четверти населения страны, но при этом рост преступности намного превышает темпы старения населения.



В 2016 году тюремные сроки получили 2,5 тысячи японцев старше 65 лет, из них более трети имели не менее пяти ранее отбытых сроков.



Еще один пример — пожилая женщина Кейко (имя изменено). Ей 70 лет, это опрятная старушка небольшого роста. По ее словам, в тюрьму ее привела бедность.



«Я не могла ужиться с мужем, у меня не было жилья и вообще пристанища. Мне не оставалось ничего другого, как воровать, — рассказывает она. — Даже женщины, которым далеко за 70, совершают преступления — все потому, что у них нет еды и денег».



Мы разговаривали с ней несколько месяцев назад в общежитии для бывших заключенных. С тех пор я узнал, что Кейко снова арестовали, и она отбывает новый срок за мелкую кражу в магазине. Голландский суд отказал мужчине в иске с требованием признать его на 20 лет моложе

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