Февраль 19th, 2020

Ведущий Леонид Якубович рассказал о своей пенсии

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович недавно дал откровенное интервью журналистам. В нем он,в частности,рассказал какую пенсию получает от государства.

По словам артиста,она составляет 23 тысячи рублей.

Якубовичу 74 года и он до сих пор работает ,получая при этом неплохую зарплату. Потому пенсию он полностью откладывает на счет. «У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства, так что у меня есть на что тратить деньги. Я считаю, что эту проблему с мизерными пенсиями не решить», — отметил артист.

По словам телеведущего, у него много вопросов к государству, поскольку он не может понять, куда пропали отчисления от его зарплаты за последние почти 60 лет. «Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что, собственно, происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?» — задался вопросом ведущий.

Артист заявил, что никогда не мог понять, что означает выражение «в пенсионном фонде нет денег». «У каждого вычитают 13 процентов из зарплаты. Ну и дальше чего? Вот этого я понять не могу. Ну, конечно, все это грустно», — констатировал телеведущий.