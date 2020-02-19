Февраль 19th, 2020

В Украине запретили фильм с президентом Зеленским из-за сепаратизма

Всего под запрет от Госкино попали пять лент. Два из них запретили из-за Стивена Сигала и Жерара Депардье.

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрацию фильма с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.

Отмечается, что в 2019 году под запрет попали пять лент. Их запрещено распространять и демонстрировать в кинотеатрах, на телевидении и для любых других коммерческих целей.

Три фильма были запрещены на основании приказов Министерства культуры «О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности».

Так фильм Мачете нельзя показывать из-за Стивена Сигала, а ленту Сорванцы из Тимпельбаха из-за Жерара Депардье.

Российский фильм Восемь первых свиданий попал под запрет из-за актрисы Екатерины Варнавы. В этом фильме также сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский, выступивший также одним из продюсеров и сценаристов ленты.

В список попали еще два российских фильма: Я так не думаю и Стрела.