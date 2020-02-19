В силовых структурах РФ работает около 2,6 млн россиян

В силовых структурах работают примерно 2,6 млн россиян, то есть каждый 57-й житель страны. С 2014 года количество силовиков увеличилось на 10%. На содержание силовых структур ежегодно тратится около трети федерального бюджета, отмечает «Проект».

Основная часть расходов уходит на защиту страны от внешних врагов. Так, вооруженные силы страны обходятся государству дороже всего (2,1 трлн рублей), при этом за 6 лет расходы на армию возросли втрое, пишет Znak.com.

В 2018 году на структуры внутренних дел и войска национальной гвардии из бюджета было направлено 900 млрд рублей. Далее следуют органы безопасности вместе с пограничниками: 451 млрд рублей. На ФСИН в том же 2018-м потратили 227 млрд, а на защиту населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров — только 182 млрд.

При этом самыми дешевыми оказались органы прокуратуры и следствия: на них потратили 105,5 млрд рублей, бюджет Генпрокуратуры — 79 млрд, Следственного комитета —42 млрд.

В армии служит 793,5 тыс. человек, а численность внутренних войск превышает армию на 30%. При этом численность Росгвардии — примерно 300-400 тыс. человек. В МЧС служит 118 тыс. человек, во ФСИН — 211 тыс. человек, почти столько же — в ФСБ (п оценкам экспертов, точные цифры засекречены). В Федеральной службе охраны работает примерно 50 тыс. человек, судебный приставов в стране около 55 тыс., таможенников — 49 тыс. человек. В Генпрокуратуре работает 33 тыс. человек, в СК — 19 тыс. Еще одно засекреченное ведомство — Служба внешней разведки, где, как считают эксперт, работает 12-14 тыс. человек.