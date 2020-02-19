Февраль 19th, 2020

В Шотландии на берег ураган выбросил скелет неизвестного существа

В Шотландии на побережье наткнулись на останки неизвестного существа огромных размеров. Удивительная находка в Абердине вызвала в сети массу вопросов и домыслов, кому может принадлежать этот скелет, выброшенный на берег штормом Киара.

«Есть идеи, что это может быть?» — пишет пользователь.

В кадре мальчик стоит возле длинного позвоночника, который переходит в хвост. В районе головы «чудовища» выпирают две кости, напоминая рога.

Под снимком пользователи интернета высказывают мнение, что речь идет о касатку или кита, или даже крокодила. Некоторые считают, что это знаменитое мифическое Лохнесское чудовище Несси.

Эксперты по доисторическим существам считают, что структура позвонков создания указывает на диплодоков (род ящеротазовых динозавров из группы зауропод) или трицератопса (растительноядный динозавр из семейства цератопсид, живший в конце Маастрихтского века мелового периода и начала палеоценовую эпохи палеогенового периода).