Февраль 19th, 2020

В Москве начали продавать гробы для кошек

Сегодня в Москве можно заказать гроб для кошки. Нужным товаром жителей столицы обеспечивает магазин «Москошгроб».

Пока в наличии есть только одна модель изделия — «Кошклассика». Согласно описанию, гроб выполнен из экоматериала («фанеры высшего сорта») и покрыт маслом с добавлением воска. Он «оставляет приятную тактильную память при первом касании», -пишет магазин.

На крышке гроба выжжено изображение кота с крыльями. Размер можно подобрать индивидуально. Магазин обещает бесплатно доставить товар в пределах города. Цена товара пока остается неизвестной.

В 2014 году американская компания Celestis Pets предложила услугу по отправке останков домашних животных в космос. Всего заказчикам было доступно три вида «космических похорон»: полет праха в космос с возвращением обратно за 995 долларов; полет по орбите Земли или Луны за 5 и 12 тысяч долларов соответственно или отправка праха любимца в дальний космос за 12,5 тысячи.