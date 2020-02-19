Февраль 19th, 2020

В Китае срочно отменили новый фильм о Джемсе Бонде

Из-за вспыхнувшего в Китае коронавируса все промо-мероприятия и премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда «Не время умирать» на территории страны были отменены.

Таким образом, картина может потерять немалую долю прибыли от китайских зрителей, так как в своё время «Спектр» заработал там 84 млн долларов.

К настоящему моменту коронавирус унёс жизни полутора тысячи человек, и власти Китая принимают все меры, чтобы предотвратить его распространение. Сейчас все крупные сети кинотеатров закрылись на неопределённый срок в рамках карантина.