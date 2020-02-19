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В Берлине состоялась премьера фильма Сенцова

сенцовВ Берлине состоялась премьера фильма «Номера»,снятого по одноименной пьесе Олега Сенцова.

Фильм был включен в специальную программу фестиваля Берлинале. Организаторы отметили,что фильм «был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума».

Сюжет фильма рассказывает о десяти биатлонистах,которые живут на заброшенном стадионе и подчиняются правилам,записанным в древнем фолианте.Но его никто не читал. Постепенно их жизнь становиться невыносимой,возникают конфликты и противоречия и создаются условия для бунта. Сенцов утверждает,что сюжет фильма не о России,а о любом обществе в целом. 

Уникальность этого фильма еще и в том,что  автор режиссировал ленту  из колонии строгого режима с помощью писем.

 

Tags: , , | Category: Мир, Новинки, Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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