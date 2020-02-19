Февраль 19th, 2020

В Берлине состоялась премьера фильма Сенцова

В Берлине состоялась премьера фильма «Номера»,снятого по одноименной пьесе Олега Сенцова.

Фильм был включен в специальную программу фестиваля Берлинале. Организаторы отметили,что фильм «был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума».



Сюжет фильма рассказывает о десяти биатлонистах,которые живут на заброшенном стадионе и подчиняются правилам,записанным в древнем фолианте.Но его никто не читал. Постепенно их жизнь становиться невыносимой,возникают конфликты и противоречия и создаются условия для бунта. Сенцов утверждает,что сюжет фильма не о России,а о любом обществе в целом.

Уникальность этого фильма еще и в том,что автор режиссировал ленту из колонии строгого режима с помощью писем.