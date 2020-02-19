Февраль 19th, 2020

В Бельгии нашли древний храм, сложенный из человеческих костей и черепов

В Бельгии нашли древний храм, сложенный из человеческих костей и черепов — руины древнего строения оказались на территории современного собора. Данное место вероятно использовалось для выполнения ритуалов, считают исследователи.

Археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей, пишет издание The Brussels Times.

По информации издания, в основном стены состоят из костей бедер и голеней взрослых людей, а пространство между ними заполнено черепами.

Некоторые останки предварительно датируются второй половиной XV века, но время создания «костяных стен» археологи относят к периоду от XVII до XVIII века. По мнению ученых, стены могли быть сложены во время расчистки кладбища, чтобы освободить место для новых захоронений. По словам исследователей, при такой расчистке останки погребенных не выбрасывались, а помещались в оссуарии или костницы — специальные места для их хранения.

Отмечается, что для Бельгии такая находка является уникальной.