Февраль 19th, 2020

Ученые рассказали любовь к каким продуктам говорит о каких заболеваниях





Оказывается, таким образом организм пытается решить, хотя бы частично, ту или иную проблему при сбоях в работе его отдельных органов или систем, считают эксперты института здоровья из Глазго.



Рекомендуется проанализировать какими компонентами и витаминами любимая пища, чтобы понять, какую информацию организм пытается донести.



Например, тем, кто постоянно хочет арахиса или арахисовое масло, стоит обратить внимание на питание и восполнить нехватку витаминов группы В. Таковая, к слову, больше присуща жителям больших городов – она наблюдается практически у двух третьих жителей.



«При любви к бананам, эксперты советуют записаться на прием к кардиологу, дабы проверить состояние сердца. Судя по всему, оно ослаблено и организму катастрофически не хватает калия. Восполнить его нехватку легко правильным питанием и комплексными витаминами, но важно перестраховаться, чтобы исключить возможность развития сердечной болезни», — отметила эксперт Элизабет МакДорман.



В дынях содержится много калия, фосфора, магния, витаминов А и С. Тем, кто не может удержаться даже в межсезонье от покупки заморских плодов по заоблачным ценам, либо просто постоянно о них мечтает, стоит проверить состояние нервной и сердечно-сосудистой систем.



«Стоит также отметить, что дыня обладает мочегонным эффектом, чистит почки, а еще – в половинке средней дыни содержится всего 100-110 калорий, так что можно не переживать за свою фигуру. Потому при отсутствии других противопоказаний, не стоит отказываться от этого витаминного продукта», — добавила медик.