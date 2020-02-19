Февраль 19th, 2020

Ученые объяснили сколько раз в неделю лучше пить чай

Исследования ученых и диетологов уже давно доказали полезность чая. По мнению исследователей чай не только тонизирует, но и очищает организм, а также укрепляет иммунитет. Но как оказалось, чай тоже требует ограничений и ученые рекомендуют делать паузу в употреблении этого популярного напитка каждую неделю. Причина здесь не только в привыкании, но и в том, что чай вызывает накладывающийся тонизирующий эффект. А потому необходимо иметь особенно с возрастом «чайные выходные», считают диетологи из Сингапура.

Согласно данным их исследования, чаепитие хотя бы четыре раза в неделю способны улучшить эффективность мозговых связей», — говорится в сообщении центра традиционной медицины этого островного государства. — «Однако если чай пить беспрерывно, мозг устает и возвращается в исходное состояние». По мнению враче, лучше делать две паузы в неделю — либо по одному дню, либо парные дни, когда вы не загружены работой и активной деятельности.

Такие дни лучше посвятить отдыху дома или на природе, а также медитации. Если же пить чай пять дней в неделю, то наблюдает терапевтический положительный эффект в том числе и у пожилых людей старше 60 лет. Также по словам врачей, связь регулярного чаевничания и уменьшение межполушарной асимметрии — свидетельство пользы этой привычки для мозга.

Более полодительный эффект также оказывает хороший черный чай.

