Февраль 19th, 2020

Ученые назвали основной признак ума





Специалисты медицинского университета Франкфурта-на-Майне выяснили, чем отличается мозг интеллектуалов от обычных людей. Ранее считалось, что причина выдающегося ума человека кроется в особенностях отдельных регионов мозга. Однако теперь выяснилось, что секрет высокого интеллекта кроется в особенностях взаимосвязей функциональных модулей нейронной сети мозга, о чем сообщается на страницах журнала Scientific Reports.





Немецкие ученые использовали метод сетевого анализа - они проанализировали МРТ-снимки более 300 добровольцев. Анализ дал понять, что человеческий мозг организован по модулям — подсетям мозговых зон. Между собой они связаны сильнее, имея при этом более слабые связи с остальными сетями.



Таким образом, у интеллектуально развитых людей определенные регионы мозга сильнее участвуют в обмене информации между подсетями, благодаря чему важная информация передается быстрее и эффективнее. Вместе с тем, умные люди обладают более изолированными зонами мозга, которые позволяют создать помеху информационным раздражителям.



Напомним, ранее ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что отличить богатых мужчин можно, посмотрев на их руки. Эксперты ссылаются на проанализированные ими данные по сделкам, совершенными на лондонских биржах. Выяснилось, что самые крупные сделки были заключены именно теми сотрудниками, у которых безымянный палец имел особое отличие. Какое именно — читай, перейдя по ссылке.



Хочешь узнать свою продолжительность жизни? Многие люди задаются вопросом, сколько им отмерено лет и смогут ли они побить рекорд долгожительства. Американские ученые совершили необычное открытие в области медицины, рассчитав соотношение возраста смерти родителей и вероятной продолжительность жизни их детей. Прежде чем сделать такой вывод, исследователи провели восьмилетнее наблюдение за большой группой людей, состоящей из 186 151 человек возрастом от 55 до 73 лет. Полученные ими результаты дали возможность вычислить предполагаемый срок жизни человека.