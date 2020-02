Февраль 19th, 2020 Ученые научились проращивать детей в пробирке Ученые научились проращивать детей в пробирке и это не шутка. Превые эксперименты показали, что оплодотворенную яйцеклетку можно не только прорастить в лаборатории, но и заморозить на длительное время, а потом оживить.

Эмбриологи получили первого ребенка из яйцеклетки, которая прошла сразу через два этапа: созревание в лаборатории и заморозку. До сих пор в клиниках их не использовали последовательно, однако в этом случае других вариантов не было: пациентке потребовалась экстренная химиотерапия, и времени дорастить яйцеклетки внутри организма не осталось. Новый метод может помочь и другим женщинам забеременеть после победы над раком, и несколько таких пациенток уже ждут своих детей. Отчет опубликован в журнале Annals of Oncology. Технология экстракорпорального оплодотворения уже работает достаточно стабильно для бесплодных женщин. Сейчас настало время для следующего шага: научиться сохранять фертильность после онкологических заболеваний. Дело в том, что после химиотерапии и лучевой терапии многие клетки теряют способность размножаться, и в том числе — предшественники половых клеток. Поэтому, если пациент относительно молод и еще планирует заводить детей, было бы удобно взять его половые клетки до терапии и использовать уже после того, как болезнь побеждена. Мы уже писали о том, как такой метод испробовали на макаках: у них забирали незрелую ткань семенников до химиотерапии, а после подсаживали обратно в яички и давали ей дозреть и произвести здоровые сперматозоиды. Но в случае с яйцеклетками все несколько сложнее: для того, чтобы получить их в достаточном количестве, женщине необходимо пройти через гормональную стимуляцию. А если при этом она больна раком, то избыток гормонов может только ухудшить течение болезни. Репродуктолог Михаэль Гринберг (Michaël Grynberg) и его коллеги из Университета Париж-юг 11 решили эту проблему для своих пациенток, совместив сразу несколько эмбриологических методик. В начале к ним поступила женщина 29 лет с карциномой протока левой молочной железы. Ей удалили опухоль и назначили химиотерапию, но поскольку детей у нее еще не было, ей посоветовали разные способы сохранения фертильности. Обычно в таком случае назначают гормональную стимуляцию, чтобы яйцеклетки дозрели внутри яичника, а затем их забирают и замораживают. Но этот вариант не разрешили онкологи, опасаясь, что опухоль вернется под действием гормонов. В качестве альтернативы можно было забрать яйцеклетки незрелыми, дорастить их in vitro и вернуть в яичник. Но от этого отказалась сама пациентка, которая сочла операцию по возвращению яйцеклеток слишком серьезной. Поэтому Гринберг с коллегами решили совместить оба метода. Они забрали у пациентки незрелые яйцеклетки и в течение двух дней доращивали их в лаборатории с использованием собственной сыворотки пациентки и добавлением гормонов. В результате шесть из них достигли зрелости, и их заморозили. Пациентка успешно перенесла терапию и избавилась от опухоли, но спустя пять лет вернулась в клинику, потому что уже год не могла забеременеть. Обычно в таких случаях женщинам назначают гормональную стимуляцию, но, чтобы не рисковать рецидивом опухоли, врачи воспользовались ее замороженными яйцеклетками. Все их удалось разморозить, пять из них успешно оплодотворили, и один эмбрион подсадили пациентке. В июле 2019 года она родила здорового мальчика. Тот факт, что такая технология оказалась возможна, говорит о том, что эмбриологи достигли высокого мастерства в уже известных методиках. На каждом этапе — стимуляция, выращивание, заморозка, разморозка, оплодотворение, культивирование — как правило, выживают не все яйцеклетки. А поскольку их, в отличие от сперматозоидов, невозможно получать из организма женщины сотнями и тысячами, то есть большой риск, что к концу процедуры никаких жизнеспособных зародышей не получится. Тем не менее, Гринберг и команда отчитались об успехе своего метода. Как они сообщили в интервью газете The Guardian, еще двум пациенткам уже удалось забеременеть по такой же методике, и они сейчас ожидают рождения детей. В прошлом году эмбриологи научились выращивать зародыши (пока мышиные) из единственной клетки (не яйцеклетки), а также создали химеру из эмбрионов человека и обезьяны (но не стали ее выращивать). Кроме того, методику «ребенка от трех родителей» начали использовать для лечения бесплодия, и в Греции родился первый такой ребенок от ранее бесплодной женщины. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

