 
 
Февраль 19th, 2020

У Зеленского заявили, что возможно вчера ВСУ напали на мирных сепаров — точно не известно

arah

Вполне возможно, заявили у Зеленского, что  украинские солдаты напали на сепаратистов ЛДНР, пытаясь сорвать мирные планы президента и провоцируя потенциальных партнеров по совместному патрулированию границ на ответный огонь.
Соответствующее официальное заявление сделал лидер фракции Слуга народа в ВР Давид Арахамия.

«Нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать», — сказал он.
Напомним — 18 февраля в результате атаки пророссийских боевиков, поддерживаемых  российскими войсками погибло 5 украинских воинов и был захвачен опорный пункт ВСУ в районе зоны разведения войск в Золотом.
https://v-n-zb.livejournal.com/10772812.html

Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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