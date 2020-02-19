Февраль 19th, 2020

У Зеленского заявили, что возможно вчера ВСУ напали на мирных сепаров — точно не известно

Вполне возможно, заявили у Зеленского, что украинские солдаты напали на сепаратистов ЛДНР, пытаясь сорвать мирные планы президента и провоцируя потенциальных партнеров по совместному патрулированию границ на ответный огонь.

Соответствующее официальное заявление сделал лидер фракции Слуга народа в ВР Давид Арахамия.

«Нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать», — сказал он.

Напомним — 18 февраля в результате атаки пророссийских боевиков, поддерживаемых российскими войсками погибло 5 украинских воинов и был захвачен опорный пункт ВСУ в районе зоны разведения войск в Золотом.

https://v-n-zb.livejournal.com/10772812.html