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Cтала известна дата первого туристического полета в космос на аппарате Crew Dragon

спейсСамый высокий за всю историю частных космических путешествий туристический полет — выше орбиты Международной космической станции — запланирован на конец 2021 или начало 2022 годов.

Американские компании SpaceX и Space Adventures уже подписали соглашение об организации таких полетов на корабле Crew Dragon, пишет Space.com. Отмечается, что одновременно путешествовать смогут до 4 туристов. Космический корабль должны запустить с мыса Канаверал во Флориде. Во время полета Crew Dragon поднимется выше орбиты Международной космической станции. Это будет такой первый в истории высокий частный туристический космический полет.

Полет продлится до 5 дней. Другие подробности о космических путешествиях пока держат в секрете. В компаниях, в частности, не стали называть его стоимость.

Tags: , , , | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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