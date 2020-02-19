Февраль 19th, 2020

SpaceX займется космическим туризмом

SpaceX договорилась с компанией о туристическом орбитальном полете для четырех человек, сообщает Space.com.

Для полета будут использовать пилотируемый корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9.

Туристы не посетят МКС, Dragon останется на орбите как свободно летающий аппарат.

Предварительно первая туристическая миссия запланирована на конец 2021 года.

Crew Dragon — корабль, который SpaceX разработала для NASA по программе пилотируемых полетов, аппарат хотят использовать в том числе для отправки астронавтов на МКС (сейчас это делают только российские «Союзы»).

Испытания аварийной спасательной системы корабля Crew Dragon SpaceX

NASA еще не дало официального разрешения SpaceX на пилотируемые полеты, срок тестовой миссии с астронавтами несколько раз сдвигали. По данным Technica, первый тестовый запуск пройдет 7 мая 2020 года, на борту Crew Dragon будут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.