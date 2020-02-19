Февраль 19th, 2020

Сальма Хайек ответила на обвинения в злоупотреблении ботоксом

53-летняя Сальма Хайек в многочисленных интервью заявляет, что никогда не пробовала колоть ботокс или делать уколы красоты. Однако, судя по всему, не все поклонники ей верят. Вчера звезда опубликовала в своем инстаграме снимок, сделанный на пляже, а ее подписчик обвинил ее в злоупотреблении ботоксом.

Слишком много ботокса. Сальма, не нужно,

— написал один из пользователей сети.

У меня нет ботокса, но спасибо за совет, потому что я подумала, что, возможно, пришло время,

— с юмором ответила она.

12 марта в мировой прокат выйдет комедия «Как босс» (Like a Boss), в которой Сальма исполнила роль успешной бизнесвумен в бьюти-индустрии. Журналисты из Entertainment Tonight решили узнать у актрисы, каково ей было перевоплощаться в свою героиню Клэр Луну. Оказалось, что для полного погружения в образ Хайек предлагали увеличить губы. Актриса заявила, что раньше ей не приходилось сталкиваться с подобными предложениями.

Я распереживалась, потому что никогда не делала подобных процедур. Мне было интересно увидеть эффект от них, но сразу после этой комедии меня ждал новый проект, к которому я приступила через три дня после окончания съемок. Мне досталась героиня с непростой судьбой, она появляется на экране без макияжа и укладки, и я не могла допустить, чтобы на ее лице были губы с филлерами,

— отметила она.

В итоге стилисты картины изменили внешность Сальмы при помощи рыжего парика и накладных зубов. Оценить бьюти-трансформацию актрисы мы сможем уже совсем скоро.