Февраль 19th, 2020

Представитель Германии в Совбезе ООН показал доказательства влияния РФ на боевиков в Донбассе

Постпред Германии при ООН Кристофер Хойзген привел доказательства причастности Российской Федерации к вооруженному конфликту на востоке Украины

«Десять дней назад руководитель» ДНР «на своем вебсайте сказал, что господин Пашков будет действовать руководителем Донецка. Он был к этому вицегубернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России», — рассказал Хойзген.

Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ выдала российские паспорта 227 жителям оккупированной территории Донбасса.

«Вот — участие России.В был в Минске, и велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И Сурков, который вел переговоры, сказал:» Я это сделаю «. И примерно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мероприятий от сепаратистов. Это о независимости сепаратистов от России «, — заявил постпред Германии при ООН.