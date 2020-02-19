Февраль 19th, 2020

Появилимь подробности новой беременности Джамалы

Победительница Евровидения 2016 певица Джамала призналась, что снова ждет ребенка.

«Я почувствовала на съемках видеоклипа» Жаль «, что-то очень быстро устала. Хотя было от чего — мы двое суток снимали. Но я была на диете, и мне казалось, что, видимо, организму не хватает калорий», — рассказала певица.

Джамала поняла, что снова беременна, и тут же рассказала об этом мужу, на что он ответил, что не будет пока радоваться, надо еще к врачу пойти. Во время беременности певица чувствует себя прекрасно, разве что поменялись ее предпочтения в еде. По словам артистки, малышу явно по вкусу экзотические фрукты.

«Не могу сказать, что я была большая фанатка авокадо, но мне почему-то хочется именно его», отметила звезда.

Напомним, в Джамалы и ее мужа Сеита-Бекира уже подрастает сын Эмир-Рахман.