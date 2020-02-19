Февраль 19th, 2020

Польша призвала РФ придерживаться Минских договоренностей в связи с атакой на окрестности Золотого

МИД Польши выразил обеспокоенность последним обострением на Донбассе и призвал Россию прекратить ее агрессию против Украины.

В ведомстве отметили, что наступление вблизи Золотого вредит динамике урегулирования конфликта, прогресс которого был отмечен на последнем нормандском саммите.

«Атаки со стороны поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований происходят в период, когда благодаря усилиям в рамках нормандского формата и конструктивной позиции президента Владимира Зеленского, процесс урегулирования конфликта приобрел новую динамику» — отметили в МИД Польши.

«МИД Польши неизменно призывает Россию прекратить агрессию против Украины, в том числе вывести подконтрольные ей вооруженные формирования из оккупированной части Донбасса и безоговорочно выполнить Минские соглашения», — говорится в сообщении.