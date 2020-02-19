Пентагон примет на вооружение гиперзвуковые ракеты подводного базирования

Планеры C-HGB разрабатываются компанией Dynetics Technical Solutions в рамках программы CPS (неядерный быстрый удар) и в интересах Минобороны США.

Планируется, что поднимать планер в воздух будет ракета-носитель — после отделения от нее C-HGB сможет разогнаться до скорости около 5 чисел Маха и атаковать цель.

Новый планер и ракета-носитель должны будут поступить на вооружение ВМС США в 2028 году. Вооружение будет установлено на подлодки типа «Вирджиния».