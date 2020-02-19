Февраль 19th, 2020

Палеонтологи нашли змей с ногами





Ученые из Аргентины и Канады изучили окаменелые останки древнего змееподобного существа, найденного на территории современной Северной Патагонии, и установили, что эти существа имели уникальные особенности. В частности это были змеи с ногами и они могли ходить. Но не только это поразило исследователей, пишет Sun.



Оказывается, в течение первых 70 миллионов лет своей эволюции у змей были задние ноги, при помощи которых они передвигались. Найденное существо получило название Najash rionegrina в честь змея Нахаш, описанного в Библии. Предположительно, представители вида обитали на исчезнувшем суперконтиненте Гондвана. Исследователи также считают, что сейчас могут обитать на Земле их потомки, но их количество крайне незначительно.



Кроме этого, исследование окаменелостей дает информацию о том, как гибкий череп змей эволюционировал от своих предков-ящериц. Так, у них присутствовала яремная кость, которая у современных потомков змей практически не встречается. Установить это помогла проведенная компьютерная томография окаменелого черепа.