Февраль 19th, 2020

Нефть растет за счет надежд на краткосрочное влияние вспышки коронавируса

Цены на нефть в среду выросли почти на 1% на фоне широкого оптимизма, вызванного снижением числа новых случаев заражения коронавирусом в Китае второй день кряду, и усиления опасений об уровне предложения после ужесточения США давления на Венесуэлу.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,74% до $58,18 к 09:28 МСК, на WTI — на 0,86% до $52,5 за баррель.

Китаю по-прежнему не удается полностью восстановить производство во второй по величине экономике мира после изоляции городов и введения строгих ограничений на поездки для сдерживания распространения коронавируса, жертвами которого уже стали более 2.000 человек. Однако инвесторы по-прежнему надеются, что экономические последствия вспышки могут оказаться краткосрочными.

Brent выросла почти на 10% с момента достижения минимума с начала года на прошлой неделе. Поддержку в том числе оказали новые меры США, которые во вторник ужесточили финансовое давление на Венесуэлу.