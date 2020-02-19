Февраль 19th, 2020

Неандертальцы выкладывали в своих захоронениях странный орнамент из цветов

Захоронение одного из неандертальцев в Шанидаре и реконструкция его положения в пространстве Emma Pomeroy et al. / Antiquity, 2020 (с изменениями)

В иракской пещере Шанидар обнаружили фрагмент тела неандертальца, который явно специально готовили к захоронению, сообщается в Antiquity. Его расположение очень похоже на то, что было характерно для другого индивида, которого обнаружили там в 1950-х годах в «цветочной могиле». Это подтверждает предположение о том, что у Homo neanderthalensis существовали погребальные обряды.

Первые предположения, что неандертальцы могли иметь погребальные обряды, появились в 1960-х годах. Тогда палеоантропологи обнаружилив иракской пещере Шанидар останки десяти неандертальцев возрастом 45000–55000 лет, и почва вокруг одного из скелетов (Шанидар IV) содержала множество пыльцы и спор. Из этого сделали вывод, что неандертальцы могли хоронить мертвых, специально украшая их могилы.

Однако позже эту гипотезу подвергли критике. Известно, что многие грызуны, в том числе песчанки, обитающие рядом с Шанидаром и сейчас, приносят в свои норы различные растения, чтобы съесть их или использовать в качестве подстилки. Так что «цветочная могила» (так назвали способ захоронения Шанидар IV) могла появиться случайно, а индивиды в Шанидаре могли погибнуть от падения камней с потолка пещеры.

В 2015 году палеоантропологи из Ливерпульского, Лондонского и Кембриджского университетов возобновили раскопки в пещере Шанидар. В 2017 году вблизи останков Шанидар IV они нашли фрагменты тел неандертальцев, которые не обнаружили ранее. Одна группа таких фрагментов (ребра, позвонки, кости верхних конечностей и череп), по-видимому, принадлежала при жизни одному человеку. Ее возраст оценили в 60000–70000 лет.

Череп найденного в 2017 году индивида Emma Pomeroy et al. / Antiquity, 2020 Поделиться

Реконструкция положения найденного в 2017 году индивида

Исследователи реконструировали его положение, и получилось, будто этому индивиду после смерти положили голову между камней и согнули руки в локтях подобно тому, как это сделали с Шанидар IV. Слой почвы непосредственно под неандертальцем был уплотнен, но чуть ниже — уже нет. Это позволяет предположить, что углубление для тела делали специально.

Авторы работы считают, что их находка — серьезный аргумент в пользу существования ритуалов захоронения у неандертальцев. Также они предполагают, что принадлежность обнаруженных в 1960-х годах костей к конкретным индивидам необходимо пересмотреть. Вероятно, часть из них, в особенности кости рук и ног Шанидар VI и VIII — остатки заново найденного неандертальца, которые предыдущие исследователи случайно отделили от остального тела.

Представление о неандертальцах как о малоинтеллектуальных дикарях уходит в прошлое. Сейчас мы знаем, что эти люди могли использовать огнива и другие способы разведения костров, рисовали на стенах пещер и создавали другие предметы искусства, пользовались зубочистками и обрабатывали свои орудия огнем.